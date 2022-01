IPL 2022 Mega Auction से पहले ही Lucknow Super Giants की छिड़ी इस टीम से जंग, कुरेद दिया बरसों पुराना जख्म

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) की नई फ्रेंचाइजी लखनऊ (Lucknow) ने 24 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अपने नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद क्रिकेट के गलियारों से कई तरह के रिएक्शंस सामने आए हैं. पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने इस टीम पर ऐसा कमेंट किया जो उनपर ही भारी पड़ गया.

नई टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) रखा गया है. इस फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक आरपीएसजी ग्रुप (RPSG Group) के पास है जिसके ओनर संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) है जिन्होंने 2016 और 2017 के आईपीएल सीजन के लिए राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (Rising Pune Supergiant) को खरीदा था. अब 2022 में इस कंपनी ने लखनऊ टीम का भी मिलता जुलता नाम रखा है.

लखनऊ टीम (Lucknow Team) का नाम सामने आने आने के बाद राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने मजाकिया अंदाज में नई फ्रेंचाइजी को याद दिया कि इसका नाम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (Rising Pune Supergiant) से उठाकर कॉपी पेस्ट किया गया है. इस ट्वीट में बॉलीवुड मूवी 'अंदाज अपना अपना' (Andaz Apna Apna) की एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें मशहूर एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) डबल रोल में दिख रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने भी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को फनी अंदाज में करारा जवाब दिया और पुराने जख्म को कुरेदते हुए कहा, 'पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहेंगे कि हमने उन 2 सालों में आपको मिस किया.'

With all due respect, we missed you those 2 years. https://t.co/FR0PzZKZA0

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) January 24, 2022