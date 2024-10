ये तो अजीब है...लाबुशेन ने लाइव मैच में कर दी ऐसी हरकत, क्रिकेट फैंस को नहीं हुआ भरोसा, Video

Marnus Labuschagne Video Viral: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मार्नश लाबुशेन ने आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं. वह भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं. लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया के अहम बल्लेबाज हैं और कप्तान पैट कमिंस को उनसे आगामी सीरीज में काफी उम्मीदें हैं. लाबुशेन को क्वींसलैंड के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में खेलते हुए देखा गया. वह शेफील्ड शील्ड 2024-25 में अपनी घरेलू टीम के कप्तान हैं.

लाबुशेन ने सबको किया हैरान

सीजन के अपने पहले मुकाबले में पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए क्वींसलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पारी की शुरुआत में कैमरन बैनक्रॉफ्ट का विकेट गिरने के बावजूद मेजबान टीम ने पहले दिन 319 रन बनाए. लाबुशेन ने सैम व्हाइटमैन और जोश इंग्लिस के बीच साझेदारी तोड़ने के लिए 64वां ओवर डाला. अपने स्पेल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी हैरान हो गए. इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

अंपायर के पीछे खड़ा कर दिया फील्डर

लाबुशेन ने बॉलिंग के दौरान अपने एक साथी को अपने बगल में खड़े होने के लिए कहा. उन्होंने फील्डर को अंपायर के पीछे रखा गया था. इससे बाद मार्नस ने फील्डर को अपनी बाईं ओर खींच लिया और फिर इंग्लिस को बाउंसर डाला. इसे देखकर सभी हैरान हो गए. लोग इसकी तुलना गली क्रिकेट से करने लगे. लाबुशेन मैदान पर अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं. लाबुशेन ने तीन ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए. उन्हें कोई सफलता नहीं मिली.

