कोहली ने 'बर्मी आर्मी' से लिया पंगा, विराट पर ये बयान देकर वॉन ने जीता भारतीयों का दिल

लंदन: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली के बार्मी आर्मी पर दिलचस्प इशारे कर उनका मजाक उड़ाने को लेकर कोहली का बचाव किया है. भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ली थी. मैच के दौरान कोहली ने इशारे कर बार्मी आर्मी का मजाक बनाया था.

We can give it so we can take it so fair play Virat

See you in Manchester @imVkohli

https://t.co/glTAiwrv0H

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) September 7, 2021