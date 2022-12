WATCH: उंगली से बहता रहा खून, साफ दिखी सूजन, फिर भी इस खिलाड़ी ने नहीं छोड़ी गेंदबाजी; तस्वीर देख आप भी करेंगे सलाम

AUS vs SA 2nd Test, Mitchell Starc Photo: कुछ खिलाड़ी मैदान पर या इससे बाहर कभी-कभी ऐसा कर देते हैं, जिससे उनके जज्बे को दुनिया सलाम करती है. ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने किया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दिग्गज गेंदबाज की उंगली में से खून बह रहा था, सूजन साफ दिख रही थी लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करना जारी रखा. सेवन क्रिकेट ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

स्टार्क ने दर्द के बावजूद जारी रखी गेंदबाजी

पेसर मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के सीनियर पेसर हैं. उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में होती है. उन्होंने मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा जज्बा दिखाया जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है. स्टार्क की उंगली में चोट लग गई थी, जिसमें से खून बह रहा था. तस्वीरों में दिखा कि उनकी उंगली में सूजन है. इसके बावजूद उन्होंने गेंदबाजी जारी रखी.

300 से ज्यादा टेस्ट विकेट

32 साल के लेफ्ट आर्म पेसर स्टार्क ने इस मैच से पहले तक 74 टेस्ट मैचों में 301 विकेट लिए हैं. इस मुकाबले की पहली पारी में स्टार्क ने 13 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने 4 ओवर में 13 रन दिए और डीन एल्गर का विकेट लिया.

