खेल रत्न अवॉर्ड पाने के बाद इमोशनल हुईं मिताली राज, ट्विटर पर लिखी दिल की बात

नई दिल्ली: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शनिवार को उम्मीद जताई कि उनकी उपलब्धियां देश की युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.

भारतीय महिला क्रिकेट की 38 साल की इस दिग्गज खिलाड़ी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया. वह इस साल इस पुरस्कार को हासिल करने वाले 12 खिलाड़ियों में से एक हैं.

President Kovind confers Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, 2021 on Ms Mithali Raj in recognition of her outstanding achievements in Cricket.

· Highest run-scorer in Women's International Cricket

· Only woman cricketer to surpass the 7000 run mark in Women's ODI matches pic.twitter.com/oc3mpiUy8R

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 13, 2021