Mithali Raj: मिताली राज ने फैंस को दिया बड़ा झटका, इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास

Mithali Raj Announced Retirement: भारत की अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वे तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुकी हैं.

Thank you for all your love & support over the years!

I look forward to my 2nd innings with your blessing and support. pic.twitter.com/OkPUICcU4u

— Mithali Raj (@M_Raj03) June 8, 2022