T20 World Cup: इस PAK खिलाड़ी ने पहले ही कर दी थी पाकिस्तान की हार की भविष्यवाणी, टीम को बताया था चीप सेलेक्शन

Mohammad Amir On PAK vs ZIM Match: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में लगातार दूसरी हार के बाद पाकिस्तान की टीम सवालों के घेरों में आ गई है. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने ही सोशल मीडिया पर अपनी टीम की धज्जियां उखाड़ दी हैं. कोई इसे टीम का खराब खेल बता रहा है तो कोई टीम सेलेक्शन को ही गलत बता रहा है. वहीं, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने टीम सेलेक्शन के समय इस सेलेक्टर्स पर सवाल खड़े कर दिए थे और अब टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

इस खिलाड़ी ने पहले ही उठा दिए थे सवाल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐलान होने के बाद से ही पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) इस टीम को टूर्नामेंट जीतने लायक नहीं बता रहे थे. उनकी ये भविष्यवाणी अब सच होते हुए भी दिखाई दे रही है. मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने इस 15 खिलाड़ियों की टीम को मुख्य चयनकर्ताओं का चीप सेलेक्शन बताया था. मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) के ये पुराना ट्वीट अब एक बार फिर वायरल हो रहा है.

टीम की हार पर फिर मचाया बवाल

मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पहले दिन से मैंने कहा कि खराब चयन है. अब हार की जिम्मेदारी कौन लेगा. मुझे लगता है कि यह चैयरमैन जो पीसीबी का खुदा बना हुआ है और चीफ सेलेक्टर से छुटकारा पाने का समय है.' उन्होंने अपने इस ट्वीट से मुख्य चयनकर्ता मुहम्मद वसीम और पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा पर निशाना साधा है.

from day one I said poor selection ub is cheez ki responsibility kon le ga I think it s time to get rid of so called chairman jo pcb ka khuda bana hwa hai and so called chief selector.

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 27, 2022