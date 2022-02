Ind Vs SL: सिराज के लिए बड़ी मुसीबत बना चहल को इंटरव्यू देना, अब जमकर बन रहा है मजाक

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खत्म हो गई है, सीरीज में टीम इंडिया का बोलबाला रहा. भारत ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया. वैसे तो इस सीरीज में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया लेकिन एक खिलाड़ी जिसने तीनों मैचों में अपनी छाप छोड़ी वो थे श्रेयस अय्यर. अय्यर को इस सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला. श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के बाद खिलाड़ी मौज मस्ती के मूड में दिखे. लेकिन लेग स्पिनर चहल ने एक खिलाड़ी के लिए इस माहौल को किरकिरा कर दिया.

मैच के बाद चहल ने अपने शो चहल टीवी पर श्रेयस अय्यर को बुलाया. चहल टीवी के इस एपिसोड में अय्यर ने इस सीरीज में अपने प्रदर्शन के बारे में भी बात की. लेकिन तभी कुछ देर के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी उस इंटरव्यू में पहुंच गए. इस इंटरव्यू में सिराज को जाना काफी महंगा पड़ा क्योंकि चहल और अय्यर ने मिलकर सिराज की नई हेयरस्टाइल की जमकर खिल्ली उड़ा दी. सिराज के आते ही चहल ने कहा,'सिराज का स्वागत है. उनके बाल देखिए, उसको देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत समय से घास पर पानी नहीं डाला है और यह एकदम सूख गई है.' तीनों खिलाड़ियों ने इस पर ठहाके लगाए.

