T20 World Cup 2022 में मिली हार के बाद इस प्लेयर ने अचानक छोड़ी कप्तानी, फैंस हुए मायूस

Nicholas Pooran: टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता था. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2022 में वेस्टइंडीज टीम अच्छा प्रदर्शन करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई. टीम सुपर-12 के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई. अब इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में मिली बुरी हार के बाद ये निर्णय लिया है.

इस प्लेयर ने छोड़ी कप्तानी

वेस्टइंडीज टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. विंडीज टीम को आयरलैंड के खिलाफ 9 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद स्कॉटलैंड ने भी 42 रनों से शिकस्त दी थी. टीम के खराब प्रदर्शन से ही आहत होकर निकोलस पूरन ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

Nicholas Pooran has relinquished his position as the West Indies white-ball captain.

