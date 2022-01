ICC ने चुनी साल की बेस्ट टी-20 प्लेइंग 11, सेलेक्शन में दिखा IND vs PAK मैच का असर

नई दिल्ली: आईसीसी ने बुधवार को साल 2021 के लिए अपनी टी-20 टीम (ICC Men's T20I Team of the Year) चुनी है जिसमें दुनियाभर के कई स्टार प्लेयर्स का नाम शामिल किया गया. भारतीय क्रिकेट फैंस इस लिस्ट में टीम इंडिया के प्लेयर्स की लताश कर रहे थे लेकिन उनके हाथ मायूसी लगी है

साल 2021 की आईसीसी बेस्ट मेंस टी20 टीम में किसी भारतीय क्रिकेटर को जगह नहीं मिली है. वहीं पाकिस्तान (Pakistan) के 3 खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में एंट्री करने में कामयाब रहे हैं जिसमें कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही नेशनल टीम की कप्तानी सौंपी गई थी.

टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट फैंस का दिल जीत ने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) भी आईसीसी की टी-20 प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब रहे.



दिखा IND vs PAK मैच का असर

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में पाकिस्तान (Pakistan) ने टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी दी जिसका फायदा पाक क्रिकेटर्स को मिलता दिख रहा है. इस हाई वोल्टेज मैच में बाबर आजम (Babar Azam), मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने शानदार प्रदर्शन किया था.



चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी शामिल

ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले आलराउंडर मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) भी टीम में शामिल हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के ऐडन मार्कराम (Aiden Markram), डेविड मिलर (David Miller) और तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) को भी टीम में जगह मिली है.



2021 की ICC बेस्ट मेंस टी20 टीम

जोस बटलर, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम (कप्तान), ऐडन मार्कराम, मिशेल मार्श, डेविड मिलर, तबरेज शम्सी, जोश हेजलवुड, वानिंदु हसारंगा, मुस्तफिजुर रहमान और शाहीन शाह अफरीदी.

The ICC Men's T20I Team of the Year certainly packs a punch

More https://t.co/TtQKyBL3rw pic.twitter.com/mhfNsE2mU3

— ICC (@ICC) January 19, 2022