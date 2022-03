रोहित-विराट नहीं, अब क्रिकेट की दुनिया पर छाया ये पाकिस्तानी बल्लेबाज; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत (India) के साथ ही पाकिस्तान (Pakistan) में भी क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है. भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पूरी दुनिया में रन बनाए हैं, लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया पर एक पाकिस्तान का बल्लेबाज छा गया है. उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने क्लासिक पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि बाबर आजम (Babar Azam) दोहरा शतक लगाने से चूक गए. उन्होंने 196 रन बनाए, अगर वह दोहरा शतक लगा देते तो ये उनका पहला दोहरा शतक होता. बाबर ने 425 गेंदों पर 196 रनों की करियर की बेस्ट पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 21 चौके और एक छक्का लगाया. बाबर दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने एक टेस्ट की चौथी पारी में 190 से ज्यादा रन बनाए हैं. ये कारनामा अभी तक रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं कर पाए हैं.

बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से चौथी पारी में सबसे ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर को नाथन लियोन ने मार्नस लाबुशैन के हाथों कैच कराया. वह 607 मिनट तक क्रीज पर जमे रहे. उनकी वजह से ही पाकिस्तान मैच ड्रॉ करने में सफल रहा. बाबर आजम ने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. उनकी मैराथन पारी देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पस्त दिखे.

And it's the end of a beautiful innings by our captain. Babar spent 607 minutes on the crease, most by any Pakistan batter in the 4th innings.

Gets the loudest cheers from NSK. #BoysReadyHain #PAKvAUS pic.twitter.com/apDhYk2Uy3

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 16, 2022