Pakistan vs Netherlands: पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ बेईमानी से जीता मैच? लोगों ने इस वजह से लगा दी क्लास

Pakistan vs Netherlands: पाकिस्तान एशिया कप की तैयारियों के लिए नीदरलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रहा है, जहां उसने नीदरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप किया. आखिरी वनडे मैच से पहले एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया. तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को नीदरलैंड को 9 रन से हरा दिया. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने मैच बेईमानी के साथ जीता है. आइए जानते हैं, इन सारे घटनाक्रम के बारे में.

मैच में हुआ ये विवाद

पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. एक समय नीदरलैंड टीम जीत के करीब दिख रही थी, आखिरी ओवर्स में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मैच का रुख बदल दिया. पाकिस्तान के लिए पारी का 46वां ओवर मोहम्मद वसीम ने किया. इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम कूपर आउट हो गए. पांचवीं गेंद वसीम ने फुट टॉस डाली, जो बल्लेबाज का ऊपर से जा रही थी. इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल ना देकर वाइड करार दिया. इसी को लेकर फैंस का गुस्सा फूटा है.

फैंस हुए आगबबूला

क्रिकेट नियम के मुताबिक अगर कमर के ऊपर से बॉल जाती है, तो वह नो बॉल दे दी जाती है. लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं किया. जब ओवर शुरू हुआ था तब नीदरलैंड टीम को मैच जीतने के लिए 30 बॉल में 35 रन चाहिए थे. अगर ये नोबॉल दे दी जाती, तो नीदरलैंड को एक फ्री हिट मिलती और एक एक्सट्रा रन भी मिलता.

How is this not a no ball. Surprisingly the umpire is Pa't win fairly#Netherlands #PakistanCricket #PAKvsNED pic.twitter.com/gjGd4iTXxR

— Mufassal Bohra (@Smohlian) August 21, 2022