इस बड़े विवाद में फंसे सचिन तेंदुलकर, ICIJ की जांच में हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली: इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने एक बार फिर टैक्स चोरी की जांच की है और बड़े रहस्य का पर्दाफाश किया है. 2016 में लीक हुए पनामा पेपर मामले में बड़े-बड़े कारोबारियों का टैक्स चोरी में नाम आया था. अब फिर से ICIJ ने दावा किया है कि टैक्स चोरी में भारतीय हस्तियां भी शामिल हैं. इसमें भारतीय दिग्गज खिलाड़ी का नाम भी सामने आ रहा है.

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की कई हस्तियां पनामा पेपर लीक के बाद संभल कर रही हैं, जिससे उनकी टैक्स चोरी का पर्दाफाश न हो सके. ICIJ ने 1.19 करोड़ दस्तावेजों को खंगाला था, जिसमें 117 देशों के 600 रिपोर्टर्स जुटे रहे थे. दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

NEW: #PandoraPapers reveals the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else.

Brought to you by ICIJ and 600+ journalists, the largest collaboration in journalism history. https://t.co/qXMuUcqPc4

— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021