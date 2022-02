इस क्रिकेटर ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, इन भारतीय दिग्गजों को मौका देकर चौंकाया

नई दिल्ली: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनाई है. वेंकटेश प्रसाद ने अपने और आज के जमाने के महान खिलाडियों को चुना है.

इस क्रिकेटर ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11

वेंकटेश प्रसाद ने वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. वेंकटेश प्रसाद ने वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना है. जबकि विराट कोहली को नंबर तीन और मोहम्मद अजहरुद्दीन को नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए चुना है.

युवराज-धोनी को भी दिया मौका

वेंकटेश प्रसाद ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह को चुना है. वेंकटेश प्रसाद ने अपनी प्लेइंग इलेवन में नंबर 6 और विकेटकीपर की भूमिका के लिए वर्ल्ड कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का चयन किया है.

As Indian Team is gearing up to play their #1000thODI , this is my all time India ODI playing X1 .

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 6, 2022