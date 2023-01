IND vs NZ: इस खिलाड़ी को जगह ना मिलने पर हार्दिक पर भड़के फैंस, कहा-खेलने का पहला हक है उसका

India vs New Zealand 1st T20: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए. कप्तान हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में एक स्टार खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस गुस्सा हो गए और कप्तान हार्दिक को ट्रोल करने लगे. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

इस प्लेयर को नहीं दिया मौका

कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले टी20 मैच में स्टार ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को मौका नहीं दिया. जबकि वह बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकें. वह पारी की शुरुआत में कातिलाना गेंदबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं. उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. पृथ्वी शॉ को प्लेइंग इलेवन में जगह ना मिलने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस गुस्सा हो गए हैं.

Can be only if you declare to need someone to hold an end while everyone else goes berserk at other end.#INDvsNZ pic.twitter.com/p0Tt059MX4

— ) January 27, 2023