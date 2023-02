WATCH: 6, 6, 6, 6, 6, 6... लगातार 6 छक्के जड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मचा दिया बवाल, आपने देखा ये VIDEO?

Pakistan Super League Exhibition Match, Iftikhar Ahmed Video : पाकिस्तान में टी20 लीग पीएसएल शुरू होने को है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में देश-विदेश के क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं. इस लीग के आधिकारिक आगाज से पहले रविवार को एक एग्जीबिशन मुकाबला क्वेटा में खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर कोहराम मचा दिया.

इफ्तिखार अहमद ने जड़े 6 गेंद पर 6 छक्के

पीएसएल शुरू होने से पहले क्वेटा ग्लेडियेटर्स और पेशावर जाल्मी के बीच एक प्रदर्शनी मैच रविवार को खेला गया. मैच में इफ्तिखार अहमद ने तेज गेंदबाज वहाब रियाज की ऐसी धुनाई कर दी कि वह ताउम्र इसे याद रखेंगे. इफ्तिखार ने पारी के आखिरी ओवर में लगातार गेंदों पर 6 छक्के जड़कर घमासान मचा दिया. इफ्तिखार क्वेटा ग्लेडियेटर्स के लिए खेलते हैं. इस टीम की कमान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के पास है. वहीं, पेशावर जाल्मी की कप्तानी बाबर आजम संभाल रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

इफ्तिखार अहमद का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जब वहाब रियाज ने लगातार छक्के खाए तो उनका रिएक्शन भी देखने लायक था. पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की शुरुआत 13 फरवरी से होनी है. इफ्तिखार अहमद ने मुकाबले में 94 रनों की नाबाद पारी खेली. बाबर आजम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. क्वेटा टीम ने 185 रन बनाए.

Iftikhar goes big in the final over of the innings

Watch Live https://t.co/xOrGZzkfvl pic.twitter.com/CDSMFoayoZ

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 5, 2023