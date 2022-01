रवि शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, 'इस ट्रॉफी के बिना रीढ़हीन हो जाएगा भारतीय क्रिकेट'

नई दिल्ली: क्रिकेट में सभी टूर्नामेंट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने शुक्रवार को उस ट्रॉफी का नाम बताया है, जिसको ना करवाने से क्रिकेट रीढ़हीन हो सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद रवि शास्त्री का कार्यकाल पूरा हो चुका है. आइए जानते हैं, शास्त्री ने किस ट्रॉफी के बारे में ऐसा कहा है.

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि रणजी ट्रॉफी की उपेक्षा करने पर भारतीय क्रिकेट ‘रीढ़हीन’ हो जाएगा. शास्त्री ने यह बयान रणजी ट्रॉफी अगले महीने से दो चरण में कराने की बीसीसीआई की घोषणा से कुछ समय पहले ही दिया. रणजी ट्रॉफी 13 जनवरी से खेली जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया था. शास्त्री ने ट्वीट किया, ‘ रणजी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट की रीढ है. इसकी उपेक्षा करने पर आप रीढहीन हो जाएंगे.’

The Ranji Trophy is the backbone of Indian cricket. The moment you start ignoring it our cricket SPINELESS!

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 28, 2022