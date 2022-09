Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विन 'बेवजह' होने लगे ट्विटर पर ट्रेंड? गुस्से में बोले- आज रात तो...

R Ashwin on Deepti Sharma : भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 16 रन से हराया. इस मैच में झूलन गोस्वानी और दीप्ति शर्मा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. दिग्गज पेसर झूलन का यह आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रहा. वहीं, दीप्ति की चर्चा इंग्लैंड की चार्लोट डीन को आउट करने के तरीके को लेकर है. दीप्ति ने उन्हें 'मांकडिंग' आउट किया. यह कई इंग्लैंड फैंस को रास नहीं आया और इस पर बहस शुरू हो गई. अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे. बाद में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया.

दीप्ति शर्मा ने डीन को किया मांकडिंग आउट

लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्लोट डीन को मांकडिंग आउट किया. यह पूरी तरह नियमों के अनुरूप है लेकिन इंग्लैंड के कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने आपत्ति जताई. दीप्ति ने 44वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने से पहले ही सोच-समझ कर डीन को रन आउट कर दिया. गेंद फेंके जाने से पहले ही डीन काफी आगे निकल चुकी थीं. दीप्ति ने तुरंत पलटते हुए उन्हें आउट कर दिया और इंग्लैंड की पारी सिमट गई. मांकडिंग आउट करना पिछले कुछ वक्त से चर्चा का विषय बना है जिसे लेकर आईसीसी ने भी नियम बनाए हैं.

अश्विन ट्रेंड को देखकर हुए गुस्सा

भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक चला. इस पर वह काफी गुस्सा हो गए. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा- अरे आप अश्विन को क्यों ट्रेंड करा रहे हो? आज रात तो दूसरी बोलिंग हीरो हैं- दीप्ति शर्मा.'

Why the hell are you trending Ashwin? Tonight is about another bowling hero @Deepti_Sharma06

— Ashwin (@ashwinravi99) September 24, 2022