Reasi Terror Attack: 'ऑल आईज ऑन...', रियासी आंतकी हमले के खिलाफ हसन अली ने खोली जुबान, वाइफ है भारतीय

Reasi Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में आतंकी हमले की आलोचना पूरी दुनिया कर रही है. रविवार (9 जून) को तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था. इसमें नौ लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए. आंतकियों ने शिव खोरी मंदिर से कटरा की ओर जा रही बस पर गोलबारी की थी. हमले में चालक को गोली लगी और बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी.

घटना की जिम्मेदारी किसने ली?

शुरू में इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन समूहों ने ली. हालांकि, बाद में अपने बयान से मुकर गए. जैश से जुड़ेपीपुल्स एंटी-फासिस्ट फोर्स (पीएएफएफ), रिवाइवल ऑफ रेजिस्टेंस और (लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध) द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी. कुछ ही देर बाद सबने अपने बयान वापस ले लिए थे.

हसन अली ने क्या पोस्ट किया?

सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भी इसकी आलोचना की है. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ''ALL Eyes On Vaishno Devi Attack.'' इसका मतलब सभी की नजरें वैष्‍णों देवी तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना पर है.

भारतीय है हसन अली की वाइफ

हसन अली की वाइफ भारतीय हैं. वह हरियाणा के नूह की रहने वाली हैं. हसन की वाइफ का नाम सामिया आरजू है. वह फ्लाइट इंजीनियर हैं. दोनों ने लव मैरिज की थी. 2 साल रिलेशन में रहने के बाद निकाह का फैसला किया था. हसन और सामिया की एक बेटी भी है.

रहाणे की वाइफ ने भी किया था पोस्ट

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की पत्नी राधिका ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया. इसके अलावा राधिका ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया. सोशल मीडिया पर लोग राधिका की तारीफ कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि कम से कम किसी सेलिब्रिटी की वाइफ ने दुख तो जताया. राधिक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं.

Radhika Rahane, wife of Ajinkya Rahane has posted on terrorist attack on Hindu pilgrims in Reasi. Meanwhile, all celebrities still have their eyes on Rafah.

Reminder to choose your Idols wisely, not blindly!! pic.twitter.com/UJljWBTyIs

— BALA (@erbmjha) June 10, 2024