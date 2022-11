Watch: 10 रन पर आउट होने के बाद ऋषभ पंत के कराई बॉडी मसाज, ट्विटर पर फैंस ने कर दी खिंचाई

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया है. ऋषभ पंत अचानक ही फैंस के निशाने पर आ गए. दरअसल, ऋषभ पंत ने 10 रन पर आउट होने के बाद अपनी बॉडी मसाज करवाई, जिसे देख ट्विटर पर फैंस ने इस खिलाड़ी की खिंचाई कर दी.

10 रन पर आउट होने के बाद ऋषभ पंत के कराई बॉडी मसाज

ऋषभ पंत की मसाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, भारतीय पारी के 25वें ओवर में कैमरे का फोकस जब ऋषभ पंत की तरफ गया, तो वह ड्रेसिंग रूम में मसाज लेते हुए दिखाई दिए. ऋषभ पंत का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं.

बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए ऋषभ पंत

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय फैंस को ऋषभ पंत से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने. ऋषभ पंत 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. ऋषभ पंत ने डेरिल मिचेल की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा दिया. ऋषभ पंत की इस एक और बड़ी नाकामी के बाद फैंस उनको माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे.

@Bharatsoni0047 @BCCI I doubt if Rishabh Pant & KL is son-in-law of BCCI, or if it may be that he gives body massage to BCCI officials, captains, coaches and former veteran players. Still not sacked from the squad after 65+ failures.#RishabhPant #SanjuSamson #INDvsNZ

