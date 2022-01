साउथ अफ्रीका में टेस्ट शतक जड़कर ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, धोनी पूरे करियर में नहीं कर पाए ऐसा

नई दिल्ली: टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. इस मैच में भारतीय टीम पर एक समय साउथ अफ्रीका ने अपना शिकंजा कस लिया था, लेकिन ऋषभ पंत ने अपना चौथा टेस्ट शतक जड़कर इसमें जान फूंक दी. ये शतक इसलिए भी खास है, क्योंकि केपटाउन में बल्लेबाजों के लिए इस मुश्किल पिच पर शतक लगाना दोहरे शतक से कम नहीं है.

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास

ऋषभ पंत केपटाउन टेस्ट में 139 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं. ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. ऐसा कारनामा पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी अपने पूरे टेस्ट करियर में नहीं कर पाए. ऋषभ पंत भारत के ऐसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही देशों में टेस्ट शतक जमाया है. भारतीय टीम ने केपटाउन टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ऋषभ पंत के शानदार शतक की बदौलत 198 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा.

धोनी पूरे करियर में नहीं कर पाए ऐसा

ऋषभ पंत से पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने का कारनामा भारत का कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं कर पाया था. भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी अपने पूरे टेस्ट करियर में साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने में नाकाम रहे हैं. साउथ अफ्रीका की धरती पर महेंद्र सिंह धोनी का बेस्ट टेस्ट स्कोर 90 रन रहा है.

साउथ अफ्रीका में किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सर्वाधिक स्कोर

ऋषभ पंत- 100 रन

एमएस धोनी- 90 रन

दीप दासगुप्ता- 63 रन

SENA देशों में किसी भी भारतीय कीपर का सर्वाधिक स्कोर

साउथ अफ्रीका – ऋषभ पंत, 100 रन

इंग्लैंड – ऋषभ पंत, 114 रन

न्यूजीलैंड – सैयद किरमानी, 78 रन

ऑस्ट्रेलिया – ऋषभ पंत, 159 रन

The rest of the Indian batters 70 runs Rishabh Pant 100* What a knock Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions)#WTC23 | https://t.co/Wbb1FE2mW1 pic.twitter.com/cj8oyz7Dsl — ICC (@ICC) January 13, 2022

Cricket needs players like @RishabhPant17 !! This is a serious knock .. #SAvsIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 13, 2022

A simply outstanding knock by @RishabhPant17 at a crucial stage! Well done.#SAvIND pic.twitter.com/gdlTgfH3UE — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 13, 2022

Is ladke ko free hi chhod do. One of the biggest match winners in Test Cricket round the world #RishabhPant — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 13, 2022

Incredible from #RishabhPant . Just two other batsmen reached double fingers and has single -handedly kept India in the game. Not just an ex-factor but one of India’s biggest match-winner in Test cricket. pic.twitter.com/8FqX1FrIIK — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 13, 2022

ऐसा करने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने ऋषभ पंत

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर भारत के लिए सबसे बड़ी पारी महेंद्र सिंह धोनी ने खेली थी. यहां उनका उच्चतम स्कोर 90 रन था. पंत ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर कुमार संगाकारा को भी पीछे छोड़ दिया. दक्षिण अफ्रीका में संगाकारा का उच्चतम स्कोर 89 रन था. एशियाई विकेटकीपर की बात तो दूर है अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा किसी भी विदेशी विकेटकीपर ने दक्षिण अफ्रीका में शतक नहीं लगाया था.

दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले विकेटकीपर

1. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 2 टेस्ट शतक

2. ऋषभ पंत (भारत) 1 टेस्ट शतक

3. जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) 1 टेस्ट शतक

4. लेस एमेस (इंग्लैंड) 1 टेस्ट शतक

5. जिम पार्क्स (इंग्लैंड) 1 टेस्ट शतक

6. हेनरी वुड (इंग्लैंड) 1 टेस्ट शतक

ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शतक लगा चुके हैं. वे इन दोनों देशों में भी शतक लगाने वाले भारत के इकलौते विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. वेस्टइंडीज में टीम इंडिया के तीन विकेटकीपर बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं. विजय मांजरेकर, अजय रात्रा और ऋद्धिमान साहा ऐसा कर चुके हैं.