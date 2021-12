वनडे कप्तान बनने के बाद Rohit Sharma का पहला रिएक्शन, आलोचकों को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: विराट कोहली (Virat Kohli) को भारतीय वनडे टीम की कप्तानी से हटाने और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जिम्मेदारी सौंपने के बाद सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ गई थी. कई लोग बीसीसीआई (BCCI) के इस फैसले को सही बता रहे थे तो काफी फैंस इस बात से खफा थे.

भारतीय वनडे टीम के कैप्टन बनाए जाने के बाद पहली बार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बयान आया है. उन्होंने बीसीसीआई (BCCI) को एक खास इंटरव्यू में खुलकर अपना रिएक्शन दिया है, जिसे बोर्ड ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

रोहित शर्मा ने कहा कि बाहर लोग क्या बोल रहे हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. 'हिटमैन' का मानना है कि टीम का पूरा फोकस अपने टारगेट हासिल करने पर होना चाहिए, जिसके लिए प्लेयर्स के बीच मजबूत बॉन्ड बनाने की जरूरत है.



रोहित शर्मा ने कहा, 'जब आप टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो हमेशा आप पर काफी प्रेशर होता है, जो हमेशा रहता है. लोग आपके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें करते हैं. निजी तौर पर एक क्रिकेटर होने के नाते अपने काम पर फोकस करना ज्यादा अहम है. लोगों क्या कह रहें उस पर फोकस करना जरूरी नहीं है. लोग क्या बात कर रहे हैं इस पर आपका कंट्रोल नहीं है. मैं यह बात पहले भी कई बार कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं. ये मैसेज टीम के लिए भी है.'

"The pressure will always be there. As a cricketer, it is important to focus on my job."

