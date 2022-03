Rohit Sharma ने किया खुलासा, ये प्लेयर करेगा उनके साथ ओपनिंग, विरोधियों की उड़ाएगा धज्जियां

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम है, उसने रोहित शर्मा की अगुवाई में पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. इस बार भी टीम आईपीएल 2022 का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. आईपीएल 2022 में रोहित शर्मा के साथ एक धाकड़ खिलाड़ी ओपनिंग करेगा. ये खिलाड़ी चंद गेंदों में मैच बदलने का दम रखता है. पहले भी ये प्लेयर मुंबई के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा चुका है.

आईपीएल 2022 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे. इसका खुलासा खुद रोहित शर्मा और कोच महेला जयवर्धने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है. ईशान किशन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उनके पास लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है. वह पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह जब अपनी लय में हों तो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

Rohit: "I'm looking forward to open with Ishan Kishan." #OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians

