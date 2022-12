Rohit Sharma: भारत को लगा तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए रोहित; अचानक इस प्लेयर को मिली एंट्री

Rohit Sharma Ruled Out From First Test: भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह एक युवा बल्लेबाज को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल कमान संभालेंगे.

रोहित की जगह इस प्लेयर को मिला मौका

भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बाएं अंगूठे की चोट के लिए मुंबई में एक विशेषज्ञ से मुलाकात की, जो उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी थी. उन्हें इस चोट के लिए उचित प्रबंधन की सलाह दी गई है और वह बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता पर BCCI की मेडिकल टीम बाद में फैसला करेगी. सेलेक्टर्स ने पहले टेस्ट मैच के लिए रोहित की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया है.

शानदार फॉर्म में है ये खिलाड़ी

अभिमन्यू ईश्वरन विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट मैच में

ईश्वरन ने शतक लगाने के बाद सभी का दिल जीत लिया था. अभिमन्यू ईश्वरन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

घरेलू क्रिकेट में दिखाया है दम

अगर उन्हें मौका मिलता है तो 27 साल के ईश्वरन अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं. ईश्वरन के नाम अभी तक 77 फर्स्ट क्लास मैचों में 5419 रन हैं जिसमें 17 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में वह 7 शतक और 21 अर्धशतकों की बदौलत 78 मैचों में 3376 रन बना चुके हैं.

बांग्लादेश टेस्ट के लिए भारतीय टीम:

केएल राहुल (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, अभिमन्यु ईश्वरन, नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, जयदेव उनादकट.

