5 प्लेयर्स ने अपने करियर की आखिरी गेंद पर चटकाया विकेट, लिस्ट में धाकड़ बल्लेबाज शामिल

नई दिल्ली: जब भी कोई गेंदबाज ओवर करता है, तो उसकी कोशिश रहती है कि वो विकेट चटकाए और अपनी टीम को जीत दिलाए. गेंदबाज के ऊपर ही स्कोर बचाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है. क्रिकेट जगत ने कई ऐसे गेंदबाज देखे, जो अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखते थे. आज हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की, जिन्होंने अपने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया है. खास बात ये है कि इस लिस्ट में एक धाकड़ बल्लेबाज शामिल है.

ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों में शुमार ग्लेन मैक्ग्रा (Glenn McGrath) हमेशा ही अपनी सटीक लाइन लेंथ के लिए फेमस रहे हैं. उनको खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था. उन्हें गेंदबाजी का शंहशाह भी कहा जाता था. वह बल्लेबाज के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो पलक छपकते ही उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता दिखा देते थे. लाल गेंद के क्रिकेट में ये गेंदबाज बहुत ही घातक गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता था. वह ऑस्ट्रेलिया (australia) के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेले थे. उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में कुल मिलाकर 949 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को आउट किया है.

क्रिकेट इतिहास के महानतम स्पिनरों में शुमार मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) अपनी जादुई गेंदबाजी के लिए फेमस थे. उन्होंने अपनी गेंदों पर बड़े से बड़े बल्लेबाजों को नचाया और विकेट हासिल किए. वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनकी गुगली और 'दूसरा' को खेलना किसी भी बल्लेबाज के आसान नहीं था. मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट और वनडे क्रिकेट में 534 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की आखिरी गेंद पर भारत के प्रज्ञान ओझा का विकेट लिया था.

रिचर्ड हेडली (Richard Hadlee) की गिनती दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में होती है. रिचर्ड हेडली ने टेस्ट क्रिकेट में जबरजस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया था. उन्होंने 86 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के लिए 431 विकेट हासिल किए थे. उनके नाम ही सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था, जिसे बाद में भारत के कपिल देव ने तोड़ा. हेडली ने अपनी करियर की आखिरी गेंद इंग्लैंड (England) के डी मैल्कम को की थी, जिस पर उन्हें विकेट मिला था.

पूरी दुनिया में यॉर्कर किंग (Yorker King) के नाम से मशहूर लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) श्रीलंका (Sri Lanka) के घातक गेंदबाजों में शुमार हैं. वह अपने बॉलिंग एक्शन और घुंघराले बाल को लेकर भी बहुत ही फेमस रहे हैं. वह अपनी सटीक यॉर्कर से वो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ चुके हैं. मलिंगा (Lasith Malinga) ने अपने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया था. मलिंगा ने अपने वनडे करियर की आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान का विकेट चटकाया था. लसिथ मलिंगा इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने चार गेंदों पर चार विकेट चटकाए हैं. वह आईपीएल (IPL) में मुंबई इंडियंस (Mumbi Indians) की तरफ से खेलते हैं.

न्यूजीलैंड (New Zealand) के क्लासिक बल्लेबाज रॉस टेलर ने बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास ले लिया है. बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में रॉस टेलर (Ross Tayler) बल्ले से कोई भी बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन अपने करियर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट लेकर सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने बांग्लादेश (Bangladesh) के इबादत हुसैन (Ebadot Hossain) को आउट किया, जिनका कैच कप्तान टॉम लॉथम (Tom Latham) ने पकड़ा. इसी के रॉस टेलर ने अपने क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ लिया.

What a way to finish the Test! @RossLTaylor takes his THIRD Test wicket to finish the Test inside 3 days at Hagley Oval. We finish the series 1-1 with @BCBtigers. #NZvBAN pic.twitter.com/2GaL0Ayapr

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 11, 2022