IND vs SA: ऋतुराज गायकवाड़ पर फूटा फैंस का गुस्सा, ग्राउंड्समैन के साथ कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत

Indian Team: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही. पांचवें मैच में सिर्फ 3.3 ओवर का ही खेल हो पाया, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने एक ऐसी हरकत कर दी, जो सभी को नागवार गुजरी है और सोशल मीडिया पर लोग उन पर भड़क गए हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने की ये हरकत

पांचवें टी20 मैच को बारिश की वजह से रोक दिया गया था, इसी कारण से ऋतुराज गायकवाड़ साथी खिलाड़ियों के साथ डगआउट में बैठे हुए थे. तभी एक ग्राउंड्समैन उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है और ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं. वह ग्राउंड्समैन को हाथ से धक्का देकर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड्समैन सेल्फी लेना जारी रखता इसके बाद ऋतुराज उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Match

Chinnaswamy Stadium, Bangaluru

Match delayed due to rain Why the heck Ruturaj Gaikwad behaving like this with ground staff? Just for a selfie he is being arrogant towards him. This kind of behaviour is really unacceptable in gentleman's game. pic.twitter.com/A1sjqnMQu7 — Jeet Singh June 19, 2022

लोगों को पसंद नहीं आई ये हरकत

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) का ऐसा एटीट्यूड देखकर क्रिकेट फैंस काफी नाराज हो जाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था. दूसरे यूजर ने लिखा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही गलत किया. उन्हें ग्राउंड्समैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. तीसरे यूजर ने गायकवाड़ को नसीहत दी कि एक क्रिकेटर (Cricketer) से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है.

Worst Behavior Ruturaj Gaikwad. They are unsung heroes and treating them like this is very disrespectful. https://t.co/rxaNZoYuWe — FOXER June 19, 2022

Bad behaviour by Ruturaj https://t.co/ZpQ0QkOOrB — Sangram Gawade (@cricketsangram) June 19, 2022

Ruturaj Gaikwad disrespecting Groundsman. This arrogance and attitude is very bad man. First learn respecting People.

And no bio bubble this series.

pic.twitter.com/yux4fGq26a — Vicky Shinde (@iamshinde83) June 19, 2022

What is Ruthuraj gaikwad doing here#INDvsSA pic.twitter.com/yvIH8tsDbu — akhilesh reddy (@akhil_996) June 19, 2022

भुवनेश्वर ने जीता दिल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने पांच टी20 मैचों में 6 विकेट हासिल किए. वह टीम इंडिया की तरफ से सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे. इसके अलावा दिनेश कार्तिक, ईशान किशन (Ishan Kishan) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने पूरी सीरीज में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की. इन प्लेयर्स की वजह से टीम इंडिया सीरीज में वापसी कर पाई थी.