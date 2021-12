हरभजन से सरेआम चांटा खाने वाले श्रीसंत ने संन्यास पर कही ऐसी बात, भज्जी को हमेशा रहेगी याद

नई दिल्ली: टीम इंडिया के महान स्पिनर हरभजन सिंह ने कल यानी कि शुक्रवार को क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. हरभजन ने भारत को दो वर्ल्ड कप दिलाने में काफी मदद की थी. यही कारण है कि उनके पुराने साथी और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर उनके रिटायरमेंट से काफी भावुक हो गए हैं. इसके अलावा हरभजन से आईपीएल 2008 में सरेआम थप्पड़ खाने वाले एस श्रीसंथ ने भी उनकी रिटारमेंट पर एक बड़ा बयान दिया.

हरभजन से आईपीएल 2008 में सरेआम थप्पड़ खाने वाले एस श्रीसंथ ने भी उनके लिए एक भावुक पोस्ट लिखा. श्रीसंथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आप सिर्फ भारत के ही नहीं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं. आपको जानना और आपके साथ खेलना एक गर्व करने वाला अनुभव है. स्पेल से पहले आपका गले मिलना हमेशा याद रहेगा. बहुत सारा प्यार'

@harbhajan_singh Ur gonna be the one of the best ever played cricket not just for india but in world of cricket..it’s a huge honour to know u and to have played with you b bhajjipa ….will always cherish the lovely hugs( lucky for me ) before my spells ) lots of love and respect pic.twitter.com/5IgYJk4HcD

— Sreesanth (@sreesanth36) December 24, 2021