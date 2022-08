Asia Cup 2022: इस प्लेयर को एशिया कप में जगह नहीं मिलने पर भड़के फैंस, कहा-क्या गलती कर दी इस बेचारे ने?

Asia Cup: वेस्टइंडीज सीरीज के खत्म होने के बाद ही फैंस एशिया कप को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं. एशिया कप के लिए सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. इसके लिए टीम इंडिया में विराट कोहली और केए राहुल जैसे दिग्गज प्लेयर्स की वापसी हुई हैं. वहीं, फॉर्म में चल रहे कई स्टार प्लेयर्स को टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है. ऐसे में सेलेक्टर्स को फैंस की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है. ये प्लेयर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे.

इस खिलाड़ी को नहीं मिला मौका

एशिया कप के लिए सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम में संजू सैमसन (Sanju Samson) को मौका नहीं दिया है. जबकि संजू बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे. उनके पास वह काबिलियत थी है वो भारतीय टीम को हारे हुए मैच जिता सकें. उनकी विकेटकीपिंग स्किल भी कमाल की है. संजू सैमसन को सेलेक्टर्स हमेशा से ही नजरअंदाज करते हैं. जितने मौके ऋषभ पंत को मिले, इंटरनेशनल क्रिकेट में उतने मौके संजू को नहीं मिले.

फैंस ने दिखाया गुस्सा

टीम इंडिया में संजू सैमसन (Sanju Samson) को शामिल ना किए जाने की वजह से फैंस भड़ुके नजर आए. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस क्रिकेटर के साथ बुरा बर्ताब हो रहा है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा अच्छी फॉर्म के बाद इसे बाहर बैठाना ठीक नहीं है. सेलेक्टर्स ने स्टैड बॉय के रूप में तीन प्लेयर्स को जगह दी है. इनमें अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और दीपक चाहर को जगह दी है.

शानदार लय में हैं संजू

संजू सैमसन (Sanju Samson) बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज और आयरलैंड टूर पर उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया था. आयरलैंड दौरे पर इस प्लेयर ने ओपनिंग करते हुए तूफानी 77 रनों की पारी खेली थी. संजू ने इस साल अभी तक टी20I में छह मैचों की पांच पारियों में 44.75 की औसत और 158.40 की स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी आया है.

