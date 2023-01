Shafali Verma: 4,4,4,4,4, 6 शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी से मचाई तबाही, एक ओवर में 26 रन ठोक उड़ा दिया गर्दा

India vs South Africa Women: शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारतीय अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार आगाज किया. भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को शुरुआती मैच में 7 विकेट से पराजित कर दिया. इस मैच में शेफाली वर्मा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया. उनके अलावा श्वेता सहरावत ने भी 92 रनों की पारी खेली.

शेफाली वर्मा ने किया कमाल

भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज और कप्तान शेफाली वर्मा ने पारी के छठे ओवर में तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने थाबिसेंग निनी के ओवर में 26 रन ठोक दिए. उन्होंने धुआंधार अंदाज में बैटिंग करते हुए पहली पांच गेंदों पर चौका लगाया. इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने छ्क्का लगाकर 26 रन बटोर लिए. इसके बाद शेफाली ने महज 16 गेंदों में 281.25 की स्ट्राइक रेट से 45 रन जड़ डाले, लेकिन वह अर्धशतक से चूक गईं. उनकी वजह से ही भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रही.

Skipper @TheShafaliVerma scores 26 runs in the sixth over as #TeamIndia move to 70/0 after 6 overs.

Solid start in the chase for #TeamIndia

