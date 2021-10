Shafali Verma की शानदार फिफ्टी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच Day-Night Test ड्रॉ पर खत्म

गोल्ड कोस्ट: सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा Shafali Verma) के शानदार फिफ्टी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women's Cricket Team) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 272 रन का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में मेजबान टीम चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 36 रन ही बना पाई और क्वींसलैंड (Queensland) के करारा ओवल (Carrara Oval) खेला जा रहा इकलौता डे-नाइट टेस्ट (Day-Night Test) ड्रॉ पर खत्म हुआ.

शेफाली वर्मा (Shafali Verma) टीम इंडिया की दूसरी पारी में 91 गेंदों में शानदार 52 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 6 चौके जड़े. शेफाली को जॉर्जिया वेयरहैम (Georgia Wareham) 34वें ओवर में एलबीडब्यू आउट करते हुए पवेलियन भेज दिया. ये शेफाली के टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक है.

What a start to Shafali Verma's Test career! She scores her third fifty in just her second match

India go into tea at 106/2, leading Australia by 242 runs.

Watch the match live on https://t.co/CPDKNxoJ9v in select regions!#AUSvIND | https://t.co/eTuHYx9Zje pic.twitter.com/VEa7fkcuwj

— ICC (@ICC) October 3, 2021