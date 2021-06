PSL 2021: Shaheen Shah Afridi ने Sarfaraz Ahmed से हुई झड़प पर तोड़ी चुप्पी, पूर्व कप्तान ने भी दिया जवाब

नई दिल्ली: अबु धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग 2021 (PSL 2021) में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच के दौरान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) और बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah) के बीच तीखी बहस हो गई. लाहौर के कप्तान सोहेल अख्तर और सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज के साथ अंपायरों को उन्हें अलग करना पड़ा.

इस घटना ने सबको चौंका दिया था. हालांकि अब शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah) ने ट्विटर पर दिल छूने वाला मैसेज लिखा है. जिसका जवाब सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने दिया.

शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah) ने इस घटना पर ट्विट करते हुआ लिखा, 'सैफी भाई (सरफराज अहमद) हम सभी की शान है. वह मेरे लिए हमेशा कप्तान थे और रहेंगे. उस दिन गेम में जो कुछ भी हुआ वह उस पल की गर्माहट थी. मुझे उसके संबंध में चुप रहना चाहिए था. मैंने हमेशा अपने सीनियरों का सम्मान किया है और मैं सरफराज भाई के लिए दुआ और शुभकामनाएं देता हूं’.

सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने शाहीन शाह अफरीदी के ट्वीट पर रिप्लाई किया, सब अच्छा है भाई. जो कुछ भी फील्ड में हुआ उसे फील्ड में ही रहना चाहिए. आप पाकिस्तान के भी स्टार हैं. अल्लाह आपको जिंदगी में और कामयाबी दे. तुम मेरे छोटे भाई हो. सब ठीक है'.

It’s all good bro.

Whatever happened in the field it should stay in the field.

You are the star of Pakistan too.

May Allah give you more success in life. You are little brother to me .All is well https://t.co/zmRY2a72Em

— Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) June 17, 2021