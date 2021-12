थर्ड अंपायर की बड़ी लापरवाही से आउट हुए शार्दुल ठाकुर, फैंस ने की घनघोर बेइज्जती

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है. इस मैच में थर्ड अंपायर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क रहे हैं. दरअसल, पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की पारी के 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कागिसो रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया, लेकिन यह गेंद 'नो बॉल' थी.

थर्ड अंपायर की बड़ी लापरवाही

चौथे दिन जब भारतीय टीम 16/1 से आगे खेलने उतरी तो, सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (5) रन और नाइटवॉच मैन शार्दुल ठाकुर (4) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. शार्दुल से फैंस को तेजतर्रार बल्लेबाजी की उम्मीद थी. शार्दुल ठाकुर ऐसा करते हुए भी नजर आए, लेकिन थर्ड अंपायर की बड़ी लापरवाही से वह आउट करार दिए गए. शार्दुल के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रबाडा का पैर बॉलिंग क्रीज से बाहर है.

फैंस ने की घनघोर बेइज्जती

इसके बाद फैंस थर्ड अंपायर पर काफी भड़के हुए हैं और उन्होंने ट्विटर पर ही थर्ड अंपायर की घनघोर बेइज्जती करनी शुरू कर दी. फैंस थर्ड अंपायर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या शार्दुल ठाकुर रबाडा की नो बॉल पर आउट हुए थे. रबाडा की गेंद पर शार्दुल ठाकुर के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और वो दूसरी स्लिप में आउट हुए. अपनी पारी में शार्दुल ने एक छक्का भी जड़ा. शार्दुल के आउट होने के बाद एक फैंस ने ट्वीट किया,'शानदार अंपायरिंग. शार्दुल ठाकुर का विकेट. एक अन्य फैंस ने लिखा,'थर्ड अंपायर कहां सो रहा है? ठाकुर नो बॉल पर आउट हो गया.'

#SAvIND Looks like no balls are no longer being called in the 2nd innings. Rabada has constantly overstepped as seen in replays but not being called. Neither by the on field umpire nor by the 3rd Umpire. Hopefully there was no change in the laws of the game overnight.

— KK (@krishnakumarh5) December 29, 2021