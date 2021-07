शादी में क्रिकेटर Shivam Dubey को दुआ मांगते देख भड़के फैंस, पूछा- 'Nusrat Jahan याद है?'

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे (Shivam Dube) ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंजुम खान (Anjum Khan) से मुंबई (Mumbai) में शादी कर ली. उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें बधाई भी दी.

एक दूजे के हुए शिवम और अंजुम

शिवम दुबे (Shivam Dube) ने ट्विटर पर अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमने प्यार से प्यार किया जो मोहब्बत से ज्यादा था. और अब हमारी हमेशा की जिंदगी शुरू होती है, जस्ट मैरिड 16-07-2021'

We loved with a love which was more than love …

And now this is where our forever starts Just Married …

16-07-2021 #togetherforever pic.twitter.com/2SlVDNeO2h — Shivam Dube (@IamShivamDube) July 16, 2021

शादी के बाद मांगी दुआएं

फोटोज में शिवम दुबे (Shivam Dube) अपनी वाइफ अंजुम खान (Anjum Khan) को अंगूठी पहना रहे हैं. शादी के पूरी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन दुआओं में हाथ उठाए हुए हैं. वरमाला के साथ ये कपल बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं.

दुआ मांगने पर भड़के फैंस

शिवम दुबे (Shivam Dube) की दुआ मांगने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. कई लोगों इस बात से भी ऐतराज है कि अंजुम खान (Anjum Khan) ने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया है. एक फैन ने तो इस कपल को नुसरत जहां और निखिल जैन से कंपेयर कर दिया, जिसकी राहें हाल में ही जुदा-जुदा हुई हैं.



You should have married as per both religions , why only through Muslim tradition , can't understand your love .. — Kuldeep munshi (@Kuldeepmunshi8) July 16, 2021

Dube ji Namaj adda karte hue.

UP me hote to Love zihad bolke andar kar diye jate.

BTW CONGRATULATIONS.

LOVE HAS NO BOUNDARIES. — Jai Sharma (@critc_sharma) July 16, 2021

निखिल जैन कांड याद है भाई — Ashutosh Manohar Dubey (@AashutoshForBJP) July 16, 2021

i request govt to bring uniform civil code immediately otherwise we hindus are always at uneven ground. Muslim men marries hindu women result women converts. Hindu men marries Muslim women result Hindu man does everything according to Quran. Why this discrimination against hindus — SSR97 (@Marketraider365) July 16, 2021

शादी या निकाह ? — Satya Chaudhary (@satyagodara) July 16, 2021

Hindu rituals se shadi kyu nai ki tu bhi convert ho jayega kya — Pratham Gupta (@PrathamGupta02) July 16, 2021

Dua mangne ka kya ceremony hai #honestQ — NJ Deshmukh 'CA' (@outside_waist) July 16, 2021

Another idiot Hindu Shivam dubey And see the strike rate of M community. Whether it is girl or boy they have to accept their religion to marry, not vice versa! pic.twitter.com/2MgT85bw6U — Isolated Netizen (@IsolatedNetizen) July 16, 2021

Ohh Hindus on uneven ground. Ladki hindu ya ladka hindu har jagah love Jihad. Dimaag par zor daalo aur koi kaam dhaam karo. Hindu sarkar, hindu majority fir bhi hindustan me hindu khatre me. — Himanshu Kapoor (@himzee83) July 16, 2021

शादी के बाद IPL में आएंगे नजर

मुंबई (Mumbai) की तरफ से रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) खेलने वाले शिवम दुबे (Shivam Dube) आईपीएल में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी (RCB) का हिस्सा रह चुके हैं. साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के साथ जुड़ गए. अब वो यूएई में होने वाले आईपीएल में नजर आएंगे.

भारत की तरफ से खेले 14 मैच

शिवम दुबे (Shivam Dube) ने अपना पहला इंटरनेशल मैच (T20I) नवंबर 2019 में बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ खेला था. उन्होंने टीम इंडिया (Team India) की तरफ से 13 टी-20 इंटरनेशनल और 1 वनडे मैच में हिस्सा लिया. आखिरी बार वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 मुकाबले में नजर आए थे.

VIDEO