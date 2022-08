स्टोइनिस की इस हरकत पर भड़के शोएब अख्तर, बीच मैदान पर PAK बॉलर से की बदतमीजी

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को उनकी एक हरकत के लिए सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई है. मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट के एक मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन (Mohammad Hasnain) के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जो शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

स्टोइनिस की इस हरकत पर भड़के शोएब अख्तर

दरअसल, इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन (Mohammad Hasnain) ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को आउट कर दिया. मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) जब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने मोहम्मद हसनैन (Mohammad Hasnain) के बॉलिंग एक्शन की नकल उतारी. इस घटना के बाद विवाद तब खड़ा हो गया जब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) पर भड़क गए.

This is the video of Mohammmad Husnain bowling to Marcus Stoinis and Stoinis signalling that Husnain is chucking. This is disrespectful from him #Stoinis #Husnain #hundred pic.twitter.com/YXmxzF9tj8

'तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?'

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) मार्कस स्टोइनिस की हरकत से बहुत नाराज हुए और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद हसनैन के गेंदबाजी एक्शन के बारे में बेहद शर्मनाक व्यवहार किया है. ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेशक आईसीसी सबकुछ देखकर भी खामोश है. किसी भी खिलाड़ी को ऐसा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. वो भी तब जब किसी को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी हो.'

Shameful gesture by @MStoinis regarding bowling action of @MHasnainPak during #TheHundred2022 . How dare you do such things?? Ofcourse @ICC stays quiet about them.

No player should be allowed to do such things if someone's been cleared already. pic.twitter.com/5idGdBqcUf

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 16, 2022