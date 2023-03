IND vs AUS: स्टंप माइक पर ये क्या बोलते पकड़े गए श्रेयस अय्यर, VIDEO वायरल होने पर मचा बवाल!

19 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार को तीसरे दिन सुबह के सेशन में जीता. उसने 76 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए 18.5 ओवर खेले. ऑस्ट्रेलिया के लिए इस जीत में हीरो नाथन लियोन रहे. इस ऑफ स्पिनर ने मैच में कुल 11 विकेट झटके. उन्होंने दूसरी पारी में 8 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं, ओपनर ट्रेविस हेड ने 49 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 53 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्का लगाया. गेंद बदलने के बाद रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा पर जवाबी हमले हुए.

इस वाकये ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

ट्रेविस हेड ने अश्विन की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया और उसके बाद जडेजा की गेंद पर एक चौका लगाया. वह और मार्नस लाबुशेन बाद में खेल खत्म करने की जल्दी में दिखे. हालांकि, इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. अश्विन ने सुबह के स्पैल के पहले कुछ ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया और अपने पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को भी आउट कर दिया. गेंद बदलने से पहले हेड और लाबुशेन दोनों संघर्ष कर रहे थे. जैसा कि हेड को गेंद पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, तभी पास में खड़े श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को उकसाने का प्रयास किया. उन्होंने फुटवर्क को लेकर टिप्पणी की और बोले- एक पैर चंडीगढ़ में, एक हरियाणा में.' इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कमेंट भी किया.

Shreyas Iyer on Travis Head:

"His one leg is in Chandigarh and the other is in Haryana".

— Rajhans (@hansedits20) March 3, 2023