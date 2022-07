Shubman Gill: तेंदुलकर के इस खास रिकॉर्ड को गिल ने किया अपना नाम, ये कारनामा जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Shubman Gill and Sachin Tendulkar: पोर्ट ऑफ स्पेन (Port Of Spain) के क्वीन्स पार्क ओवल (Queens Park Oval) में भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने की. युवा बल्लेबाज गिल ने इस मैच में शानदार अर्धशतक जड़ा और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

गिल ने तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ा

पहले वनडे में शिखर धवन और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई जिसके दम पर टीम ने बॉर्ड पर 308 रन लगाए. 22 साल के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस मैच में 53 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए. ये उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक था. इस पारी के साथ ही शुभमन गिल वेस्टइंडीज में वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. गिल ने ये कारनामा 22 साल 317 दिन की उम्र किया.

शुभमन गिल से आगे है ये बल्लेबाज

शुभमन गिल (Shubman Gill) से पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने यह कारनामा 24 साल 3 दिन की उम्र में किया था. लेकिन वेस्टइंडीज में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम है. विराट कोहली ने 2010 दौरे पर 22 साल 215 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज में अर्धशतक जमाया था. विराट कोहली ये रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज हैं.

रोहित शर्मा की जगह मिला मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में शुभमन गिल (Shubman Gill) को खेलने का मौका मिला है. उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक शानदार पारी खेली है. शुभमन गिल (Shubman Gill) ने भारतीय टीम के अपना डेब्यू साल 2019 में किया था, लेकिन उन्हें 2020 के बाद से वनडे में खेलने का मौका नहीं मिला था. गिल ने इस मैच में पहले विकेट के लिए कप्तान शिखर धवन के साथ 119 रन की साझेदारी भी की. गिल ने भारत के लिए अभी तक 11 टेस्ट मैच और 4 वनडे मैच खेले हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर