SL vs ENG Galle Test: मैच के दौरान मैदान में 'बड़ी छिपकली' की एंट्री, ICC ने लिए मजे

नई दिल्ली: क्रिकेट के खेल में अकसर ऐसा देखने को मिलता है कि मैच के दौरान किसी पक्षी या जानवर ने एंट्री ले ली हो. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने कई बार देखा है कि किसी चिड़ियां की वजह से गेंद रुक गई है. ऐसा ही कुछ श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान आया जब मैदान में 'बड़ी छिपकली' नजर आई.

गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Galle International Cricket Stadium) में जब श्रीलंका (Sri Lanka) की टीम इंग्लैंड (England) के खिलाफ गेंदबाजी कर रही थी तब बाउंड्री लाइन के पास बड़े आकार का रेंगनेवाला जन्तु चहलकदमी करता हुआ नजर आया. इस जीव को मॉनिटर लिजार्ड (Monitor Lizard) कहा जाता है.

Sri Lanka have an extra fielder in Galle. pic.twitter.com/rsKmo1AVdp

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस घटना पर मजे लेते हुए कहा, 'आईसीसी (ICC) उस रिपोर्ट समीक्षा कर रही है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका ने आज गॉल में एक्ट्रा फील्डर लगा रखे हैं. इस हालात पर निगरानी रखी जा रही है.' फोटो वायरल होने के बाद कई अन्य ट्विटर यूर्जस ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

The ICC is reviewing reports that Sri Lanka used an extra fielder against England in Galle today.

The situation will be 'monitored' pic.twitter.com/88u7eDowRl

— ICC (@ICC) January 24, 2021