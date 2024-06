'दिनदहाड़े डकैती...', घटिया अंपायरिंग ने बांग्लादेश का किया नुकसान, वसीम जाफर ने DRS पर उठाया सवाल

South Africa vs Bangladesh Umpiring Controversy: बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप के 21वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई. न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने उसे रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया. मैच अंपायरिंग की गलती और विवादास्पद डीआरएस नियम के कारण विवादों में घिर गया. इससे बांग्लादेश की टीम ज्यादा निराश हो गई. अंपायर के विवादित फैसले ने उसे मैच गंवाने पर मजबूर कर दिया.

अंपायर के फैसले से हुआ बवाल

बांग्लादेश को 24 बॉल पर 27 रन बनाने थे. उसके हाथ में 6 विकेट बाकी थे. मजबूत स्थिति में खड़ी बांग्लादेशी टीम यहां से मैच को हार गई. 17वें ओवर में जब साउथ अफ्रीका के बॉलर ओटनील बार्टमैन गेंदबाजी के लिए आए तो महमूदुल्लाह और तौहीद ह्रदय क्रीज पर थे. बार्टमैन की दूसरी बॉल पर महमूदुल्लाह फ्लिक शॉट लगाने के प्रयास में चूक गए. गेंद उनके पैड से लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई. हालांकि, अंपायर सैम नोगाज्स्की ने महमूदुल्लाह को एलबीडब्लू करार दिया. बांग्लादेशी बल्लेबाज ने रीव्यू लिया और बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप से चूक जाती. इससे अंपायर ने अपने फैसले को पलट दिया.

बांग्लादेश को क्यों नहीं मिले 4 रन?

अंपायर द्वारा फैसले को पलटने के बावजूद बांग्लादेश के खाते में 4 रन नहीं जुड़े. नए नियमों के अनुसार, लेग-बाई बाउंड्री को बांग्लादेश के कुल स्कोर में नहीं जोड़ा जा सका, क्योंकि अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर गेंद को डेड मान लिया जाता था, भले ही निर्णय पलट दिया गया हो. इस डेड-बॉल नियम का मतलब था कि बांग्लादेश को लेग-बाय के 4 रन नहीं मिले. इस कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा. कई विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर इस खामी पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

वसीम जाफर ने जताई नाराजगी?

भारत के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने सोशल मीडिया पर कहा, "महमूदुल्लाह को गलत तरीके से एलबीडब्लू आउट दिया गया, गेंद लेग-बाई से 4 रन के लिए चली गई।. डीआरएस पर निर्णय पलट दिया गया. बांग्लादेश को 4 रन नहीं मिले क्योंकि बल्लेबाज को आउट दिए जाने के बाद भी गेंद डेड हो जाती है, भले ही वह गलत हो और साउथ अफ्रीका ने मैच 4 रन से जीत लिया. बांग्लादेश के प्रशंसकों के लिए दुख की बात है."

Mahmudullah was wrongly given out LBW, the ball went for four leg byes. The decision was reversed on DRS. Bangladesh didn't get the 4 runs as ball is dead once batter given out, even if wrongly. And SA ended up winning the game by 4 runs. Feel for Bangladesh fans. #SAvBAN #T20WC

ये भी पढ़ें: '30 मिनट में...', बुमराह ने लाइव इंटरव्यू में वाइफ से कही ये बात, फिर संजना ने पूछ लिया ऐसा सवाल

निश्चित रूप से यह उचित नहीं है: सैयामी खेर

अभिनेत्री सैयामी खेर ने भी इस नियम की आलोचना करते हुए पोस्ट किया, ''मुझे पता है कि जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन खेल में ग्रे एरिया के लिए कोई जगह नहीं है. इस डेड बॉल नियम पर वास्तव में गौर किया जाना चाहिए. बांग्लादेश आज हार गया क्योंकि उन्हें वे 4 रन नहीं मिले. निश्चित रूप से यह उचित नहीं है." एक फैन ने इस घटना को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया.

I know life is not black and white but sport has no place for grey areas. This dead ball rule really has to be looked into. Bangladesh have lost today because they didnt get those 4 runs . Definitely not fair. #SAvsBan #T20WC

I don't usually say such thing but Bangladesh has been robbed of a deserving victory.

That ball from Baartman to Mahmudullah was clearly down leg and trickeled away to BOUNDARY but ump have it OUT, so the runs didn't count.

Proper daylight roberry.#SAvBAN

— Shubham Dubey (@Massive_hit) June 10, 2024