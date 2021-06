इंग्लैंड में रात को श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर्स की शर्मनाक हरकत, इस Viral Video पर मचा बवाल

नई दिल्ली: श्रीलंका (Sri Lanka) के दो स्टार क्रिकेटर्स (Cricketers) निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) और कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) बायो-बबल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इन स्टार क्रिकेटर्स की करतूत साफ नजर आ रही है. वीडियो में कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) के हाथों में कुछ नशीला पदार्थ नजर आ रहा है, जिसे वह निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) के साथ छिपकर लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं.

श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर्स की शर्मनाक हरकत

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या ये दोनों खिलाड़ी अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'शायद स्मोकिंग कर रहे हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'क्या पता कि ये गांजा भी हो सकता है.' इसके अलावा भी अन्य यूजर कमेंट करके इन दोनों श्रीलंकाई खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं.

इस वायरल वीडियो पर मचा बवाल

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने निरोशन डिकवेला और कुसाल मेंडिस के खिलाफ इंग्लैंड के वर्तमान दौरे के दौरान बायो-बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिये जांच बिठाई है. इन दोनों का रात में बाहर जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. एसएलसी इसकी जांच करेगा कि क्या इन दोनों ने रात में बाहर निकलकर बायो-बबल का उल्लंघन किया?

श्रीलंका ने 0-3 से गंवाई टी-20 सीरीज

श्रीलंका ने शनिवार को समाप्त हुई टी-20 सीरीज 0-3 से गंवाई. अक्टूबर 2020 के बाद उसे लगातार पांचवीं टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. श्रीलंका अब इंग्लैंड के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगा. इसका पहला मैच 29 जून को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा.