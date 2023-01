Sunil Gavaskar On Ishan Kishan: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में 12 रनों से हरा दिया. इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने शानदार खेल दिखाया. गिल ने जहां 208 रनों की पारी खेली. वहीं, सिराज ने 4 विकेट हासिल किए. मैच में ईशान किशन ने एक ऐसी हरकत कर दी, जिससे भारत के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर नाराज हो गए हैं. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

ईशान ने किया ये काम

कुलदीप यादव भारतीय पारी का 16वां ओवर डाल रहे थे और इसी ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ईशान किशन (Ishan Kishan) ने विकेट के काफी करीब से कीपिंग करने की उनकी शैली को अपनाया. लाथम ने जब अपनी पहली गेंद खेली तब स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के खिलाफ ईशान ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं जबकि गेंद उनके हाथ में नहीं थी. उन्होंने इसके बाद आउट की अपील भी की.

