IND vs AUS: ट्रोल हो रहे इस खिलाड़ी के सपोर्ट में उतरा ये भारतीय दिग्गज, दे डाली जबरदस्त सलाह

Former India Batter comes in support of Suryakumar Yadav: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज कर ली. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. इस मैच में भारत की बल्लेबाजी बेहद ही निराशाजनक रही. टीम के पांच बल्लेबाज दहाई के स्कोर तक भी नहीं पहुंच सके. इस बीच ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो रहे सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम के एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का साथ मिला है. साथ ही उन्होंने एक सलाह भी दी है.

सूर्यकुमार को मिला इस दिग्गज का सपोर्ट विशाखापट्टनम वनडे में भारतीय पारी मात्र 117 रनों पर ही सिमट गई. इस मैच में सूर्यकुमार यादव एक बार फिर गोल्डन डक का शिकार हुए. इससे पहले सूर्यकुमार वानखेड़े स्टेडियम में हुए पहले वनडे में भी बिना खाता खोले आउट हो हो गए थे.दूसरे वनडे में उनकी खराब बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर ट्रोल कर दिया. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने सुनील गावस्कर ने इस खिलाड़ी का साथ दिया है. उन्होंने कहा है कि सूर्य एक अच्छे बल्लेबाज हैं. गावस्कर ने दी खास सलाह सुनील गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव के तकनीक में कमी बताई. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार का स्टांस काफी खुला हुआ है. यह टी-20 में यह बड़े शॉट के लिए सही है, लेकिन वनडे में ये परेशानी का कारण बनता है. यहां जब गेंद ठीक पैर के पास आएगी तो इस स्टांस से बल्ला सीधा नहीं आएगा जिससे आउट होने के मौके बनते हैं. गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बल्लेबाजी कोच के साथ समय बिताना चाहिए. वनडे में नहीं चला है सूर्य का बल्ला सूर्यकुमार यादव एक वनडे सीरीज में 2 बार पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वनडे की पिछली 10 पारियों में उन्होंने 9, 8, 4, 34*, 6, 4, 31, 14, 0 और 0 के स्कोर बनाए हैं. हालांकि, उनका टी20 शानदार फॉर्म जारी है. इस समय सूर्य टी20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं.