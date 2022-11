T20I Rankings: दुनिया का नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बनने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया रिएक्शन, आपका प्यार और सपोर्ट...

Suryakumar Yadav in T20I Rankings: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप-2022 के बीच एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. अपनी शानदार फॉर्म की बदौलत सूर्यकुमार बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पायदान पर पहुंच गए. सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया. वह सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, जो टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं. उनसे पहले केवल विराट कोहली ही ऐसा कर पाए हैं.

सूर्यकुमार यादव का बड़ा मुकाम

मुंबई के रहने वाले सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल मार्च में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने के बाद उन्होंने विश्व क्रिकेट में अलग पहचान बनाई. उन्हें '360 डिग्री वाला बल्लेबाज' भी कहा जाता है. वह किसी भी कोने में शॉट लगाने का दम रखते हैं. अब सूर्यकुमार ने बड़ा मुकाम हासिल किया है और वह टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए. 32 साल के सूर्यकुमार यादव के 863 रेटिंग अंक हो गए हैं. सूर्यकुमार के 863 रेटिंग अंक हैं जबकि मोहम्मद रिजवान के 842 पॉइंट्स हैं. नंबर-3 पर डेवोन कॉनवे (792) और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 780 अंकों के साथ नंबर-4 पर हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सूर्यकुमार यादव ने इस फॉर्मेट में नंबर-1 रैंकिंग पर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया. उन्होंने बीसीसीआई के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'आपके प्यार और समर्थन के लिए आभार. इससे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है.'

So grateful for all the love and support, it motivates me to keep working hard. https://t.co/A0TLyebCwU

— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 2, 2022