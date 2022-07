T20 Blast 2022: सारी दुनिया में इस समय क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है. एक तरफ भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है. वहीं, दूसरी तरफ टी20 ब्लास्ट में मैच हो रहे हैं. क्वार्टर फाइनल मैच में समरसेट और समरसेट और डर्बीशायर के बीच खेले गए मैच में कई अनोखे रिकॉर्ड बने, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई. आइए जानते हैं, उनके बारे में.

इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम

इस मैच में समरसेट के लिए खेलते हुए रिले रोसोव ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की. उन्होंने 36 गेंद पर 93 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. उनकी पारी देखकर विरोधी टीम के गेंदबाजों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं. वहीं, उन्होंने पारी के 15वें ओवर में 34 रन तक बना दिए. रोसोव ने एक ओवर में पांच छक्के और 1 चौका लगाया. उनकी बैटिंग देखकर सभी हैरान थे.

Rilee Rossouw smashed 6,6,4,6,6,6 in the single over. pic.twitter.com/Q0PG2gCovt

