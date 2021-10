T20 World Cup 2021: न भारत, न पाकिस्तान, ग्रुप-2 में ये टीम पहुंची टॉप पर

शारजाह: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) ने सुपर 12 के मैच में स्कॉटलैंड (Scotland) को पस्त कर दिया और ग्रुप-2 में टॉप पोजीशन हासिल कर ली. वहीं पाकिस्तान दूसरे नंबर पर खिसक गया.

सीनियर प्लेयर नजीबुल्लाह जादरान की अगुवाई में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान तथा ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान के पांच विकेट की बदौलत अफगानिस्तान ने क्वालीफायर्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कॉटलैंड को 130 रन से करारी शिकस्त देकर आईसीसी टी20 विश्व कप में धमाकेदार शुरुआत की.

अफगानिस्तान ने सुपर 12 के ग्रुप-2 के इस मैच टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 190 रन बनाए और फिर क्वालीफायर्स में बांग्लादेश जैसी टीम को हराने वाले स्कॉटलैंड को 10.2 ओवर में 60 रन पर ढेर कर दिया. अफगानिस्तान की यह रनों के लिहाज से टी20 में सबसे बड़ी जीत है जबकि टी20 विश्व कप में यह संयुक्त रूप से दूसरी बड़ी जीत है.

जादरान ने दिखाया कमाल

जादरान ने पारी की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 34 गेंदों पर 59 रन बनाए जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं. उन्होंने रहमनुल्लाह गुरबाज (37 गेंदों पर 42 रन, एक चौका, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े. इससे पहले सलामी बल्लेबाज हजरातुल्लाह जजई ने 30 गेंदों पर तीन चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 44 रन की धमाकेदार पारी खेली.

स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के पास अफगानिस्तान के स्पिन आक्रमण का कोई जवाब नहीं था. मुजीब ने चार ओवर में 20 रन देकर पांच विकेट लिए. इसके बाद लेग स्पिनर राशिद खान का जादू चला जिन्होंने नौ रन देकर चार विकेट हासिल किए. एक विकेट तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने लिया. स्कॉटलैंड के महज तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे.

पिच धीमी थी, स्पिनरों के अनुकूल थी और अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे. मुजीब ने पारी के चौथे और अपने दूसरे ओवर में कहर बरपाया. वह हैट्रिक से चूक गए लेकिन उन्होंने इस ओवर में कप्तान काइल कोएट्जर (10), अनुभवी कैलम मैकलॉयड और रिची बैरिंगटन को पवेलियन भेजा.मुजीब उर रहमान ने इसके बाद स्कॉटलैंड की तरफ से सर्वाधिक 25 रन बनाने वाले जार्ज मुन्से को बोल्ड किया और फिर मार्क वॉट (एक) के रूप में अपना पांचवां विकेट लेकर करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया.

इसके बाद राशिद ने अपना कमाल दिखाया. उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों को समेटा जिनमें क्रिस ग्रीव्स (12) भी शामिल थे जो दोहरे अंक में पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज थे. उन्होंने अपने तीसरे ओवर में लगातार गेंदों पर विकेट लेकर स्कॉटलैंड की पारी का अंत किया.

इससे पहले पिछले विश्व कप के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 82.61 प्रतिशत मैच जीतने वाले अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही. जजई और मोहम्मद शहजाद (15 गेंदों पर 22 रन) ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़कर पावरप्ले के ओवरों का पूरा फायदा उठाया। जजई ने इस बीच माइकल लीस्क और ब्रैडली व्हील पर छक्के भी जमाए.

