T20 World Cup LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) का दूसरा सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) के बीच खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. देखना होगा कि फिंच का फैसला उनकी टीम के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है.

Toss news from Dubai

Australia have won the toss and elected to field.

Who are you backing in this one? #T20WorldCup | #PAKvAUS | https://t.co/W7izrV7PAI pic.twitter.com/S7FwrBCdRg

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 11, 2021