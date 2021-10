IND vs NZ: अहम मुकाबले में पस्त हुए भारतीय बल्लेबाज, फैंस बोले- कुछ तो शर्म करलो

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड का ये फैसला काफी बढ़िया रहा और टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पत्तों की तरह बिखर गया. भारतीय बल्लेबाजों की हालत पाकिस्तान के मैच से भी ज्यादा खराब रही है. जिसके बाद फैंस ने जमकर अपना गुस्सा निकाला है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा. इस मैच में रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन और कप्तान विराट कोहली पूरी तरह फ्लॉप हुए. राहुल इस मैच में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. इसके अलावा ईशान किशन के बल्ले से सिर्फ 4 रन निकले. वहीं रोहित शर्मा 14 और विराट कोहली कुल 9 रन बनाकर वापस लौट गए. इस खराब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया का स्कोर इस मैच में भी काफी कम रहेगा.

टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर इस मैच में भी पूरी तरह फ्लॉप रहा. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा जमकर निकल रहा है. भारतीय फैंस जमकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को ट्रोल कर रहे हैं. चाहे वो विराट कोहली हों, या फिर रोहित और राहुल फैंस के निशाने पर सभी खिलाड़ी रहे हैं.

Indian team after Rohit and Kohli got out:#INDvNZ pic.twitter.com/cLl9dYedku — Javs (@javeria_16) October 31, 2021