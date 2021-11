शिया है और बीवी इंडियन, इसलिए हरवाया मैच, इस PAK खिलाड़ी को लेकर लोग उगल रहे जहर

नई दिल्ली: पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया. टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड को हराकर करने वाली पाकिस्तानी टीम को खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनका सपना चूर-चूर कर दिया. पाकिस्तान एक समय आराम से सेमीफाइनल मैच को जीत रहा था, लेकिन हसन अली की एक गलती ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. हालांकि अब सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर हसन अली की पत्नी हैं. इसके पीछे वजह ये है कि उनकी पत्नी भारतीय हैं.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की पत्नी इस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. पाकिस्तान के फैंस हसन अली को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. खासकर उनकी पत्नी को इस बात के लिए बुरा-भला कहा जा रहा है क्योंकि वो भारतीय हैं. हसन अली भारत के दामाद हैं. दरअसल, उनकी शादी भारत की रहने वाली शामिया आरजू (Shamia Arzoo) से हुई थी. इसके अलावा हसन अली को इस बात को लेकर भी बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि वो एक शिया मुसलमान हैं.

#Pakistan lost due to bad efforts by #HasanAli(@RealHa55an) on the field. He not only led #BabarAzam down but whole of Pakistan.

it smells #fixing because he married an #Indian Samiya Arzoo.#T20WorldCup #PAKVSAUS #shaheenafridi #ImranKhan pic.twitter.com/4aszB900ZR

— Rizwan Ahmad (@Rizwan_2Ahmad) November 12, 2021