T20 World Cup: गौतम गंभीर के इस बयान ने ट्विटर पर लगाई आग, गुस्साए फैंस ने पूछा, 'कोहली से इतना क्यों जलते हो'

Gautam Gambhir Trolled: भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. गौतम गंभीर का एक बयान उनके लिए आफत बन गया है और ट्विटर पर फैंस उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. गौतम गंभीर के इस एक बयान के बाद फैंस ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वह टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली से जलते हैं.

इस बयान की वजह से फैंस के निशाने पर गंभीर

दरअसल, भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में कहा, 'सूर्यकुमार यादव की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में खेली गई 68 रनों की पारी मेरे लिए सबसे बेहतरीन टी20 पारी है, जो इतिहास में किसी भी भारतीय की सबसे बेस्ट पारी है.' गौतम गंभीर के मुताबिक सूर्यकुमार यादव की ये पारी बेहद मुश्किल हालात में खेली गई थी.

गौतम गंभीर के इस बयान ने ट्विटर पर लगाई आग

गौतम गंभीर ने कहा, 'सूर्यकुमार यादव से बेहतरीन और मुश्किल टी20 पारी कोई भी नहीं हो सकती है. भारत का स्कोर कभी 50/5 था और आप वहां से अगर 40-60 रन बना सकते हैं, वो भी इस तरह के विकेट पर तो मैंने इससे बेहतरीन और मुश्किल टी20 पारी नहीं देखी है. आप शतक और पिच के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई अब तक की सबसे बेहतरीन टी20 पारी है.'

गुस्साए फैंस ने पूछा, 'कोहली से इतना क्यों जलते हो'

गौतम गंभीर ने अपने इस बयान से विराट कोहली की नाबाद 82 रनों की पारी को हल्का साबित कर दिया, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में खेली थी. विराट कोहली ने तब भारत को लगभग हारे हुए मैच में एक असंभव सी दिखने वाली जीत दिलाई थी. गौतम गंभीर के इस बयान के बाद फैंस ने उनसे पूछा कि वो विराट कोहली से इतना क्यों जलते हैं? गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है.

Gautam Gambhir leaves no chance to degrade Virat Kohli, his commentary is abhorrent. He is comparing Virat’s Six against Haris Rauf to SKY’s straight slap boundary against Rabada.

Bhai itni jalan kyu? Itni insecurity kis liye? Kohli se itni problem kyu?@GautamGambhir — Aniket Jaiswal (@aniketjazz) October 30, 2022

Pic 1:- Gautam Gambhir when Rohit sharma or others plays a good shot

Pic2:- Gautam Gambhir When Virat kohli plays a good shot #INDvSA #INDvsSA #KLRahul #RohitSharma #hooda pic.twitter.com/6i2i0Jlejc — sandeep ratna (@Vicharofsandeep) October 30, 2022

Gautam Gambhir calls Suryakumar Yadav's knock best T20 innings by an Indian Virat Kohli be like pic.twitter.com/P7g9xK7JlU — Akash Kharade (@cricaakash) October 30, 2022