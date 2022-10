IND vs PAK: छोटी दिवाली पर अर्शदीप के बड़े-बड़े धमाके, बाबर-रिजवान को सस्ते में निपटाने के बाद ट्विटर पर बने हीरो

India vs Pakistan: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जमकर कहर मचाया. अर्शदीप सिंह ने महज 15 रनों के स्कोर पर ही पाकिस्तान के दो टॉप बल्लेबाजों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट कर भारतीय फैंस को झूमने का मौका दे दिया.

छोटी दिवाली पर अर्शदीप के बड़े-बड़े धमाके

अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान की पारी के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर आजम को शून्य के निजी स्कोर पर LBW आउट कर दिया. इसके बाद अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान के इनफॉर्म बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 4 रन के निजी स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया.

