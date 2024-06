T20 World Cup Final 2024: टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही झूमा पूरा देश, पीएम मोदी ने दी बधाई, जानें किसने क्या कहा..

India vs South Africa T20 World Cup Final 2024: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से यह 7 रनों जीता है. भारत के 17 साल बाद चैंपियन बनने पर पूरा देश झूम उठा. टीम इंडिया के जीतते ही सोशल मीडिया लोगों की प्रतिक्रियाओं की सुनामी सी आ गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश की तमाम दिग्गज हस्तियों टीम इंडिया को जीत की बधाई दी.

पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश को बधाई दी

पीएम मोदी ने शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा कि हमें गर्व है कि टीम टी20 विश्व कप अपने घर लेकर आई. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत हर एक भारतीय के लिए बड़ी जीत है. उन्होंने टीम इंडिया के खेल की तारीफ करते हुए कहा कि यह जीत इसलिए भी बड़ी जीत है क्योंकि टीम इंडिया ने एक भी मैच बिना हारे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप तो जीता ही साथ में करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता है; यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि उसने एक भी मैच नहीं हारा. हमारी टीम शानदार अंदाज में टी-20 विश्व कप लेकर आई, हमें उन पर गर्व है.

राहुल गांधी ने दी बधाई

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "विश्व कप में शानदार जीत और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बधाई! सूर्या, क्या शानदार कैच है! रोहित, यह जीत आपके नेतृत्व का प्रमाण है. राहुल, मुझे पता है कि टीम इंडिया को आपके मार्गदर्शन की कमी खलेगी. शानदार भारतीय खिलाड़ियों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है."

विश्व विजेता टीम इंडिया को बधाई..

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा.. विश्व विजेता टीम इंडिया को बधाई. हमारे देश के लिए एक गौरवशाली क्षण. हमारे खिलाड़ियों ने पूरे #T20WorldCup में बेजोड़ टीम भावना और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया. उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरा देश गर्व से फूला नहीं समा रहा है. बहुत बढ़िया..

..17 साल बाद टी20 विश्व कप जीता

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 विश्वकप जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी. खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 विश्व कप जीता. भारतीय खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा और समर्पण के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई. मैच में विराट कोहली, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह चमके. इस अविश्वसनीय जीत पर हर भारतीय को गर्व है.’ उन्होंने कहा, 'आपकी उपलब्धियों का हमेशा जश्न मनाया जाएगा और उन्हें संजोया जाएगा. हम भविष्य के मैचों में आपका समर्थन और उत्साहवर्धन जारी रखेंगे.'

शानदार टीम इंडिया!

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा, 'शानदार टीम इंडिया! भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. यह पूरे देश के लिए बहुत खुशी का मौका है. सभी देशवासियों और हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई.'